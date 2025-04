São Paulo não vence o Botafogo, próximo adversário no Brasileiro, desde 2020; relembre

Nesta quarta-feira, o São Paulo visita o Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A última vitória do Tricolor sobre o Alvinegro carioca foi em dezembro de 2020.

Na ocasião, o São Paulo recebeu o Botafogo no dia 9 de dezembro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Tricolor goleou por 4 a 0, com gols de Brenner (dois), Reinaldo, de pênalti, e Hernanes.

Desde então, foram nove duelos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Botafogo e quatro empates. Somente em 2024, os clubes se enfrentaram em quatro oportunidades, com três empates e uma vitória do Glorioso, que ainda eliminou o Tricolor nas quartas de final da Copa Libertadores.

A última partida entre São Paulo e Botafogo aconteceu no dia 8 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Jefferson Savarino e Gregore marcaram para a equipe carioca. Enquanto William Gomes descontou para o Tricolor. A vitória garantiu o título da competição para o Glorioso.

Com os reforços de Calleri e Arboleda, a delegação são-paulina deixa o CT rumo ao aeroporto para a viagem ao Rio de Janeiro!

Nesta quarta-feira, o São Paulo busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Luis Zubeldía vem de empate diante do Cruzeiro em 1 a 1, no último domingo, e ocupa a 15ª posição, com três pontos conquistados.

Por outro lado, o Botafogo, que perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último sábado, busca se recuperar na competição. O clube carioca é o 10º colocado, com quatro pontos somados.

Retrospecto entre São Paulo e Botafogo nos últimos nove confrontos

22/02/2021: Botafogo 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

16/06/2022: Botafogo 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

09/10/2022: São Paulo 0 x 1 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

15/04/2023: Botafogo 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

19/08/2023: São Paulo 0 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

24/07/2024: São Paulo 2 x 2 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

18/09/2024: Botafogo 0 x 0 São Paulo (Copa Libertadores)

25/09/2024: São Paulo 1 (4) x (5) 1 Botafogo (Copa Libertadores)

08/12/2024: Botafogo 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)