E o Jean Silva? Volkanovski indica russo invicto como próximo desafiante ao cinturão

Poucos dias após travar uma batalha contra Diego Lopes e retomar o cinturão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Alexander Volkanovski já projeta qual será seu próximo passo na empresa. Disposto a se manter o mais ativo possível na reta final de sua carreira, o australiano citou nominalmente um possível desafiante ao seu título. E o 'eleito' não foi Jean Silva, que brilhou no UFC 314 e posteriormente desafiou o campeão. O 'próximo da fila', no entendimento de 'The Great', tende a ser o russo Movsar Evloev, invicto no MMA profissional.

Em entrevista à 'Fox Sports Austrália', Volkanovski explicou que enfrentar um novo expoente da nova geração, ainda por cima invicto, pode acrescentar ainda mais ao seu legado na modalidade. Atual número 4 do ranking, Evloev é dono de um cartel 19-0. Na sua frente no ranking atualmente estão apenas Diego Lopes, que acabou de ser superado pelo australiano, e Ilia Topuria e Max Holloway - ex-campeões que já indicaram que vão subir de categoria e migrar para os pesos-leves (70 kg) na próxima rodada.

"Vamos conversar com o UFC. Eu mencionei o Movsar (Evloev). Ele está invicto, gosto do fato dele estar invicto. Ele ainda seria alguém da nova geração novamente, invicto. Acho que pensando no meu legado, isso significaria muito. Mas será que isso é o que os fãs e o UFC querem? Não sei, ainda não conversamos. Vamos ver o que acontece. Minha mão está boa, não quebrei nenhum osso. Então vou só esperar isso (rosto) sarar, com alguns pontos devo ficar bem para poder voltar (a lutar) em breve", destacou Alexander.

Russo não empolga os fãs

Apesar de dentro do octógono ter o braço erguido sempre que compete, o estilo de luta de Evloev não empolga os fãs. Não à toa, as nove lutas disputadas por Movsar no UFC foram resolvidas na decisão dos juízes. Jean Silva, em contrapartida, vive o total oposto. Dono de uma personalidade ímpar e um desempenho implacável, 'Lord' nocauteou ou finalizou todos seus adversários dentro do Ultimate até então, nas cinco oportunidades que competiu na liga. Agora resta saber qual tipo de adversário a alta cúpula do Ultimate irá priorizar para Volkanovski. O russo, o brasileiro ou uma terceira opção.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok