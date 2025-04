Jornal divulga valores recebidos por familiares de Bruno Henrique, investigado por fraude

Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal, nesta terça-feira, por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, em um jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Entre as dez pessoas beneficiadas, três são parentes do atacante.

De acordo com o jornal Metrópoles, Wander Nunes Pinto Junior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) sabiam que Bruno Henrique iria levar um cartão amarelo no dia 1 de novembro de 2023.

Na ocasião, Flamengo e Santos se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. Já nos acréscimos, quando o Peixe vencia por 2 a 1, Bruno Henrique cometeu uma falta em Yeferson Soteldo. Antes mesmo de receber o cartão amarelo, ele reclamou com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, seguiu reclamando e, em seguida, foi expulso.

Ainda segundo a reportagem, Wander Nunes Pinto Junior realizou uma aposta de R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Ludymilla Araújo Lima fez apostas de R$380,86 e R$ 500,00 e obteve um retorno de R$ 1.180,67 e R$ 1.425,00, respectivamente. Por fim, Poliana Ester Nunes Cardoso apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67.

No telefone celular do irmão de Bruno Henrique, apreendido pela Polícia Federal, os investigadores encontraram troca de mensagens comprometedoras. As conversas indicam a participação do atacante do Flamengo em esquema para forçar um cartão amarelo na partida contra o Santos. O jogador foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Nesta terça-feira, o Flamengo se manifestou e disse que "não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique".