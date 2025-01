Inter martela com um a mais, faz dois no fim e vence o São José no Gauchão

O Internacional venceu o São José nesta terça-feira (28) por 2 a 0, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Os gols foram marcados por Allan Patrick, aos 43 minutos, e Carbonero, aos 49, os dois no segundo tempo. Com a vitória, o Inter chegou a sete pontos e se distanciou do Caxias na liderança do grupo B. O São José se manteve com dois pontos, em terceiro no grupo A.

O São José perdeu um jogador com menos de 15 minutos no primeiro tempo e sofreu com o ataque do Inter. Varela cometeu falta forte em Alan Patrick e recebeu cartão vermelho direto após revisão de Anderson Daronco com as imagens do VAR. O Inter martelou praticamente em todo segundo tempo, marcando um gol anulado e várias finalizações.

Apesar de ter atuado com um a menos, a equipe da casa conseguiu fazer primeiro tempo equilibrado com o Inter. O Colorado não finalizou muitas vezes ao gol do São José, que também não conseguiu criar grandes oportunidades de abrir o placar. Os visitantes souberam resistir aos chutes do elenco de Novo Hamburgo.

No segundo tempo, o Colorado marcou já no final para sair com a vitória. Ainda que tenha criado boas chances de gol, o Inter só mudou o placar nos últimos minutos. A equipe marcou um tento anulado por toque no braço, para depois Allan Patrick anotar de pênalti e Carbonero de fora da área fechar a conta.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (2): o São José vai ao campo do Brasil de Pelotas, às 16h, enquanto o Inter recebe o Avenida, às 20h30 (horários de Brasília).