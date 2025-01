Sampaoli vive má fase na França, e meia dispara: 'Eu faria diferente'

Do UOL, em São Paulo

Jorge Sampaoli vem de cinco derrotas seguidas no comando do Rennes e viu o meio-campista Seko Fofana comentar suas decisões durante as partidas.

O que aconteceu

O Rennes foi derrotado pelo Monaco por 3 a 2 no último sábado (25), pelo Campeonato Francês. Após a partida, Fofana comentou o desempenho da equipe e disse que faria coisas diferentes de Sampaoli nos jogos recentes.

Há uma enorme frustração. Sabemos que devemos fazer melhor. Precisamos encontrar soluções rapidamente, pois estamos em uma situação crítica. É verdade que, se eu fosse o técnico, há certas escolhas que eu faria que seriam diferentes. Mas o treinador tem suas ideias e também está fazendo o que pode com os jogadores que tem. Seko Fofana

Rennes deu vexame e luta contra o rebaixamento. A equipe foi eliminada pelo Troyes, da segunda divisão, na segunda fase da Copa da França, e vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Francês. O time de Sampaoli é o 16° colocado e, hoje, disputaria o playoff do rebaixamento contra o terceiro da divisão inferior.

Sampaoli está no comando do Rennes desde novembro de 2024 e tem só três vitórias. O treinador argentino perdeu os outros sete jogos em que esteve à beira do campo.