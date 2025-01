Real vence Valladolid pelo Espanhol em jogo com protesto contra Ronaldo

O Real Madrid venceu o Real Valladolid por 3 a 0 neste sábado, no estádio José Zorrilla, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Mbappé marcou três vezes para o time merengue. O atacante fez o seu primeiro hat-trick pela equipe.

O Real Madrid é líder isolado do Espanhol com 49 pontos, quatro a mais do que o vice Atlético. O Valladolid, com 15 pontos somados, é o lanterna da competição.

O jogo teve manifestação contra Ronaldo Fenômeno. Os torcedores demonstraram insatisfação com a permanência do brasileiro na presidência do clube.

O Real Madrid volta a jogar na quarta (29), contra o Stade Brestois, pela Champions League. Já o Valladolid só volta a campo no próximo sábado (1), pelo Espanhol, contra o Villareal.

Como foi o jogo

O Real Madrid conseguiu largar na frente mesmo com uma atuação abaixo do padrão. O time anfitrião tentou surpreender com um gol de jogada aérea logo no início, e depois voltou a assustar no meio da etapa inicial em lance coletivo. Nas duas oportunidades, Courtois trabalhou bem e virou um problema para o Valladolid.

Se parecia que o gol estava mais perto dos donos da casa, Mbappé resolveu deixar o time da capital em vantagem. O time de Ancelotti não estava inspirado e cometeu erros técnicos. No lance anterior ao gol, Rodrygo isolou por cima. Mas o brasileiro se redimiu e iniciou uma jogada de boa troca de passes que resultou no gol do francês.

Os visitantes melhoraram no segundo tempo e logo ampliaram, mais uma vez com Mbappé. Demonstrando entrosamento, o Real Madrid avançou com facilidade por quase todo o campo após o Valladolid perder a posse. O camisa 9, que contou com assistência de Rodrygo no segundo gol, esteve tanto no início da jogada de contra-ataque quanto na conclusão.

Hat-trick francês. O jogo já estava resolvido para o Real Madrid, mas ainda deu tempo de um gol na entrada dos acréscimos. Bellingham foi derrubado na área após um carrinho de Mario Martín, que foi expulso com um segundo cartão amarelo. Mbappé cobrou com tranquilidade e conquistou o seu primeiro hat-trick com o Real.

Lances de destaque

Courtois atento. No primeiro bom momento do jogo, aos dois minutos, David Torres desviou de cabeça para baixo com perigo após escanteio. O goleiro belga evitou com boa defesa.

Grande lance! Aos 23 minutos, Mario Martínez exibiu um passe de letra para Sylla, que invadiu a área e bateu firme. Courtois foi buscar no canto e defendeu de manchete.

1x0. Mbappé inaugurou o placar aos 29 minutos. O francês recebeu na entrada da área, tabelou com Bellingham e apareceu de surpresa na frente para finalizar um belo chute para o fundo do gol.

2x0. Aos 11 do segundo tempo, o Real aproveitou vacilo do Valladolid para armar um rápido contra-ataque. Ceballos deixou com Rodrygo, que avançou até a área e deixou para Mbappé ampliar.

3x0. De pênalti, aos 45 do segundo tempo, Mbappé converteu deslocando o goleiro.

Ronaldo é alvo de críticas

O ex-jogador brasileiro está em baixa com a torcida do próprio time. Proprietário e presidente do Real Valladolid, Ronaldo foi criticado pela atual situação do clube.

Os torcedores presentes no estádio José Zorrilla levantaram cartazes amarelos com as palavras "Ronaldo go home" ("Ronaldo, vá para casa", em português). O empresário comprou o Valladolid em 2018.

Ficha Técnica

Valladolid 0 x 3 Real Madrid

Campeonato Espanhol - 21ª rodada

Data e horário: 25 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha)

Arbitragem: Busquets Ferrer

VAR: Pulido Santana

Cartões amarelos: Mario Martín (2), Amallah (VLL), Bellingham, Ceballos (RMA)

Cartão vermelho: Mario Martín (VLL)

Gols: Mbappé (29'/1ºT, 11'/2ºT e 45'/2ºT)

Valladolid: Hein; Luis Pérez, Javi Sánchez, David Torres e Lucas Rosa; Mario Martín, Amallah e Anuar; Iván Sanchez (Kike Pérez), Sylla e Marcos André (Latasa). Técnico: Diego Cocca

Real Madrid: Courtois; Asencio (Alaba), Tchouaméni, Rudiger e Fran García; Ceballos (Modric) e Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo (Arda Guller) e Mbappé (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti