Ryan x Alex Santana: quem deve ser o titular do Corinthians contra o São Paulo?

A principal dúvida do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, está no meio-campo. Os volantes Ryan e Alex Santana "brigam" por uma vaga no losango armado pelo técnico Ramón Díaz.

Alex Santana começou os jogos contra Red Bull Bragantino e Água Santa, quando a comissão técnica optou por levar a campo um time alternativo. Porém, o atleta foi às redes no jogo de quarta-feira e está pouco desgastado, já que deixou a partida no intervalo.

Já Ryan foi titular diante do Velo Clube, pela 2ª rodada. O garoto tinha pouco espaço nos primeiros meses da temporada passada, mas desde que Ramón assumiu passou a ter minutagem e atuar em partidas importantes.

O titular da posição é Breno Bidon, mas o garoto está servindo a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20.