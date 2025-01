Coritiba x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Paranaense

Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba recebe o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. As equipes estão na parte de cima da tabela e buscam a vitória para encostar nos líderes.

Enquanto o Coxa está na quinta posição, com seis pontos, o Furacão é o terceiro lugar, com sete. Ambos correm atrás do Cianorte, líder com nove.

ONDE ASSISITR

O duelo será transmitido pela RIC, pela TV Paraná Turismo e pela Rede Furacão.

ÚLTIMOS JOGOS

Coritiba - Duas vitórias e três derrotas.



Athletico-PR - Duas vitórias, um empate e duas derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson Gabriel, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Vini Paulista, Matheus Bianqui, Josué e Sebastián Gómez; Dellatorre e Lucas Ronier



Técnico: Mozart

Athletico-PR: Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Bruno Zapelli; João Cruz, Luiz Fernando e Di Yorio



Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM