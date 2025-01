Mauro Cezar: Botafogo é, hoje, uma interrogação para a temporada 2025

O Botafogo não gera receita suficiente para cobrir os investimentos feitos na equipe por John Textor e vive uma situação complicada neste início de temporada, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

A situação não é simples e isso é óbvio, a gente fala, os caras ficam com raiva, mas é a realidade — o Botafogo não gera receita que se aproxime minimamente para cobrir os investimentos feitos.

Tem que negociar jogador, vender, dar um jeito. Tem alguma irregularidade? Não, nenhuma. Mas financeiramente é um negócio muito difícil de dar certo.

É como você abrir um restaurante que fica cheio uma vez por semana e dá prejuízo os outros seis dias. Você vai conseguir se manter ou você pode quebrar? Está nessa situação já há algum tempo, é mais ou menos isso, é o mundo da fantasia das SAFs.

Mauro Cezar

O colunista ressaltou que Textor não é apenas um mecenas que escolheu investir pesado no Botafogo, mas dono de uma rede de clubes com diversos interesses — como resolver a crise financeira do Lyon, que corre risco de rebaixamento na França.

Segundo Mauro Cezar, o Botafogo é hoje uma interrogação poucos meses depois de vencer a Libertadores e o Brasileirão.

Não é o caso de um excêntrico milionário que põe dinheiro do próprio bolso para brincar como se fosse um hobby. É diferente, é um negócio que envolve outros clubes. Tudo isso leva a essa situação. Então, o Botafogo é uma grande interrogação.

A incerteza é a marca do Botafogo nesse momento. Não tem técnico, perdeu os jogadores, os que vão chegar não são do mesmo nível. Ou alguém acha que o Artur é melhor que o Luiz Henrique? O Wendel é melhor que o Almada será?

Mauro Cezar

O Fogão já não conta com 13 jogadores (entre protagonistas e coadjuvantes) que fizeram parte do time multicampeão de 2024, além de ter perdido o técnico português Artur Jorge.

Embora alguns reforços tenham sido anunciados, como o meia Artur, negociado com o Zenit, da Rússia, que comprou Luiz Henrique, o Botafogo segue em busca de um novo técnico a menos de 10 dias da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, em 2 de fevereiro.

Corinthians será o teste para o quarteto ofensivo do São Paulo, diz Arnaldo

O quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri foi bem na vitória do São Paulo sobre o Guarani no Paulistão, mas será testado à vera no Majestoso de domingo (26), analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Essa é uma formação que deu bons sinais, quando o São Paulo tem a bola com esses quatro fica um time bem interessante, muito melhor do que o ano passado, mais criativo com a presença do Oscar. Mas aí tem o ônus — sem a bola, é um time que sofre demais para marcar o adversário.

São quatro jogadores ofensivos e já veteranos: os quatro têm mais de 30 anos. Então, para mim, contra o Corinthians, ou contra adversários como o Corinthians, esse não seria o melhor sistema para o São Paulo jogar.

Agora, é pouco provável que não joguem os quatro no domingo nessa circunstância -- torcida única do São Paulo, Morumbi lotado, nesse jogo específico. E aí talvez seja um teste para ver esse sistema contra times fortes, e contra o time mais forte do Brasil nos últimos meses, o time que não perde.

Arnaldo Ribeiro

