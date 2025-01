Voo da discórdia: avião torna Vasco x Madureira um duelo de notas e versões

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Madureira se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, em Manaus, pelo Campeonato Carioca, com um clima quente entre as diretorias, após duelo de versões e notas oficiais publicadas nas redes sociais.

O que aconteceu

O mandante do jogo é o Vasco. O confronto será na Arena Amazônia após o Cruz-Maltino vender o mando à empresa Metrópoles.

Na noite da última terça-feira, o Madureira acusou o Vasco de impedir que a delegação tricolor embarcasse no "voo contratado para os dois clubes". O clube lembrou a relação histórica com o Cruz-Maltino e cutucou a diretoria ao dizer que "estava acostumado a lidar com grandes dirigentes como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite" [ex-presidentes do Vasco].

O Vasco rebateu e disse que a alegação é "fantasiosa", que os "dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos". Ainda na nota, devolvem a provocação ao indicar que, caso os dirigentes do Tricolor suburbano "queriam aprender sobre competência e organização, podem buscar inspiração nas grandes escolas de samba da sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome do tradicional bairro".

Segundo o UOL apurou, o contrato apontava voo fretado ao Vasco e passagens aéreas ao Madureira. Houve, porém, dificuldades em achar voo comercial com a quantidade necessária para a delegação do Tricolor para a ida para Manaus — foram encontrados apenas para a volta.

Diante desse contratempo, o Madureira procurou o Vasco para questionar se seria possível irem juntos no voo fretado na ida. O Cruz-Maltino, porém, não concordou com a proposta.

Houve, então, uma mudança na logística do Madureira. A delegação foi em voo comercial separadamente, um dia antes do previsto para ter o tempo de descanso, e com as despesas pagas pela empresa contratante.

Veja nota do Madureira

"O Madureira Esporte Clube vem, por meio desta nota, manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus.

Ações como essa não condizem com a grandeza histórica do Vasco, clube com o qual sempre mantivemos relações respeitosas e até carinhosas pela proximidade entre os clubes da Zona Norte do Rio.

O Vasco para nós sempre foi e sempre será um símbolo da vitória das camadas populares do Rio de Janeiro.

O Madureira estava acostumado a lidar com grandes dirigentes como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, figuras que, independentemente de seus estilos e visões, sempre souberam valorizar o espírito esportivo e a dignidade entre os clubes.

Lamentamos muito que o Vasco, sob sua atual gestão, se é que tem alguma, demonstre estar em total desalinho com esses princípios. A Nau está à deriva. Que o Vasco reencontre seu caminho e sua grandeza, voltando a fazer a tua imensa torcida bem feliz.

Madureira Esporte Clube"

NOTA DE REPÚDIO



O Madureira Esporte Clube vem, por meio desta nota, manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus. pic.twitter.com/cOqGLhJI2n -- Madureira EC (@MadureiraEC_BR) January 22, 2025

Veja nota do Vasco:

"O Vasco da Gama vem a público esclarecer e rebater a manifestação - fora de tom - do Madureira EC sobre os acontecimentos relacionados à logística para o jogo em Manaus.

Por contrato e cláusula expressa, é responsabilidade exclusiva do promotor do evento arcar com todos os custos e responsabilidades inerentes à logística, hospedagem e demais despesas da equipe adversária do Vasco. A alegação de que o Vasco "impediu" algo é tão fantasiosa quanto um enredo de escola de samba. Quem organiza a logística é o promotor do evento, não o Vasco.

Ao "jogar para a galera", os dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos. Não se trata de "uma carona". O Vasco se posicionou para defender os dois clubes que devem ser respeitados pelos organizadores dessa ou de qualquer outra partida. Vasco e Madureira têm direitos.

Mas os dirigentes do Madureira tiveram dificuldades de interpretação e desfilaram ignorância.

A tentativa de transferir responsabilidades para o Vasco é uma demonstração de desconhecimento de como se organiza um evento esportivo. Causa estranheza que o Madureira tenha confundido a logística de um jogo oficial e direitos contratuais com um evento recreativo ou uma excursão.

Caso os dirigentes do Madureira EC queiram aprender sobre competência e organização, podem buscar inspiração nas grandes escolas de samba da sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome do tradicional bairro de Madureira para todo o Brasil e o mundo como exemplo de excelência.

Por fim, agradecemos a lembrança da nossa história e do legado de nossos grandes dirigentes. A diferença é que, no Vasco, lidamos com a realidade e não com a ficção.

Vasco da Gama"