Ex-Corinthians, Ruan Oliveira é anunciado pelo Cuiabá

O meia Ruan Oliveira, que recentemente deixou o Corinthians, foi anunciado pelo Cuiabá na tarde desta terça-feira. O atleta, que ainda pertence ao Metropolitano-SC, assinou um vínculo de empréstimo com o Dourado.

Ruan já realiza a pré-temporada no CT Manoel Dresch para ficar à disposição do técnico Bernardo Franco. O Cuiabá não informou o período do empréstimo do atleta.

O meia se despediu do Corinthians no dia 31 de dezembro de 2024, após não ter seu empréstimo renovado pela diretoria. A passagem de Ruan no Timão foi marcada por uma série de lesões, sendo três de LCA (lesão do ligamento cruzado anterior).

Com a camisa do Corinthians, Ruan Oliveira participou de 32 jogos (19 como titular), com dois gols marcados. O jogador chegou ao clube em 2019, inicialmente para integrar o time sub-20, e depois se fixou no profissional.

Além de Ruan, o Cuiabá anunciou as chegadas do volante Sander e o goleiro Arthur. O Dourado começou o Campeonato Mato-Grossense de 2025 com dois empates (0 a 0 com o Operário e 1 a 1 com o Mixto).