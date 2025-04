Marcelo Teixeira revela assinatura entre WTorre e Santos para nova arena: "Está formalizado"

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou nesta segunda-feira que há um acordo assinado entre o clube e a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. O documento oficial já foi formalizado entre as partes.

De acordo com o mandatário, o clube e a empresa detalharão todas as questões sobre o estádio e parceria em uma entrevista coletiva, em breve. O acordo foi assinado na última semana.

"O Santos definiu o documento oficial, já assinou entre todas partes. Está formalizado. Faremos uma entrevista coletiva específica para nós detalharmos todas as questões inerentes à nova arena e à parceria com a WTorre. Foi assinado nessa semana que passou", revelou Teixeira, em evento que comemorou os 113 anos do clube, celebrados nesta segunda-feira.

O presidente também falou sobre o momento esportivo do Santos, que ainda não venceu em três rodadas do Campeonato Brasileiro. Teixeira relembrou que o Peixe estava na Série B há pouco tempo e afirmou que o futebol requer tempo.

113 DE SANTOS FUTEBOL CLUBE ? Dos gramados para o mundo, o Santos sempre foi mais que um time. É escola, é história, é inspiração. Fez do impossível rotina, do talento um legado, e do futebol uma forma de transformar vidas e mudar o jogo. Junto com a UNIASSELVI, o Peixão... pic.twitter.com/RSW7jXpDg6 ? Santos FC (@SantosFC) April 14, 2025

"Todo jogo é difícil. Tivemos uma tabela diferente neste início, foram dois jogos fora. Dos três adversários, dois deles disputam competições internacionais (Fluminense e Bahia). A cobrança do torcedor é normal e sempre vai existir diante de um clube da grandeza do Santos. Nós temos que entender e ter esse equilíbrio, porque, eu sempre destaco, o Santos estava há três meses na Série B. O futebol como trabalho requer um tempo para você ter a possibilidade de alcançar outras metas. O Santos vem alcançando seu objetivos, isso que é o mais importante. Vem progredindo, aumentando suas receitas, controlando suas despesas e saindo da gravidade em termos financeiros", pontuou.

"A pressão continuará sempre exisitindo, é normal, estou bem acostumado com esse tipo de pressão. Todos estão nos seus direitos. Apenas nós temos que tomar as decisões corretas e justas para que a gente consiga continuar essa caminhada que levará ao Santos a vontade que todos os torcedores têm. Isso eu posso assegurar, o caminho está sendo feito para que a gente consiga alcançar o desejo e o sonho da torcida", completou.

O Santos entrou em campo no último domingo e foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, em jogo que marcou o retorno de Neymar aos gramados. O craque vinha se recuperando de edema na coxa esquerda e desfalcou o time em quatro partidas. Teixeira comentou a volta e disse que haverá uma atenção maior ao camisa 10 no decorrer da temporada.

"O retorno dele foi positivo, importante, na medida do possível. Ele retornou o previsto, 20, 40 minutos, entrou no intervalo do jogo. Foi bem, diante do trabalho de fortalecimento que está sendo feito e continuará sendo. Agora nós já temos jogos de quarta e domingo, então tem que ter uma atenção maior, não só com ele, mas com todo o grupo. O Santos hoje tem plantel à altura para jogar de igual para igual com seus adversários", afirmou.