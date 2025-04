Sub-19 do São Paulo empata com Tigres pela Dallas Cup, nos EUA

O sub-19 do São Paulo empatou em 1 a 1 com o Tigres, do México, nesta segunda-feira, no Toyota Soccer Center, em Frisco, no Texas, pela Dallas Cup.

O gol do Tricolor foi marcado por Nicolas, de pênalti. Com o resultado, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo B da Dallas Cup, uma vez que venceu o Newcastle, da Inglaterra, na estreia, no último domingo, por 5 a 0.

A equipe sub-19 do São Paulo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Lonestar, dos EUA, no Richland College.

Autor do gol do São Paulo nesta segunda-feira, contra o Tigres, Nicolas viajará à Alemanha após a disputa da Dallas Cup para um período de intercâmbio no Stuttgart, clube com o qual o Tricolor possui parceria.