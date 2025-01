Grêmio dá sequência na preparação mirando estreia no Campeonato Gaúcho

O Grêmio deu sequência na preparação para sua estreia no Campeonato Gaúcho, na manhã desta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. O Imortal encara o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Estádio Bento Freitas.

Após aquecimento, os jogadores realizaram exercícios de arranque e mudança de direção, seguido por atividades com bola para trabalhar a troca de passes sob pressão. Enquanto os goleiros fizeram um trabalho separado. Na sequência, o grupo foi para o campo, onde o treinador Gustavo Quinteros comandou um treino tático com foco na estreia da equipe no Gauchão.

CLIQUES DO TREINO — Semana de estreia no #Gauchão2025! Hoje, nossos atletas deram sequência na preparação para encarar o primeiro desafio do ano.

Gustavo Cuéllar, apresentado oficialmente como reforço do Grêmio nesta segunda-feira, participou normalmente do treino. No entanto, o volante colombiano aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder realizar sua estreia.

O elenco gremista ainda realizará mais uma sessão de treino na manhã desta terça-feira, antes de seguir para Pelotas no início da tarde.

Em 2025, o Grêmio busca conquistar seu oitavo título consecutivo do Campeonato Gaúcho, feito inédito na história do clube, e igualar a marca do rival Internacional, que foi octacampeão entre os anos de 1969 e 1976.