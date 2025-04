Aprovado? Veja números de Paulinho em estreia pelo Palmeiras no clássico contra o Corinthians

Depois de longos quatro meses, Paulinho finalmente pôde estrear com a camisa do Palmeiras. Com o 10 nas costas, o atacante pouco sentiu o peso e logo em um Derby, foi para cima nos poucos minutos que esteve em campo e empolgou a torcida alviverde.

Paulinho recuperou-se de uma cirurgia na perna direita. No dia 4 de dezembro de 2024, o atacante, ex-Atlético-MG precisou passar pelo procedimento cirúrgico para tratar uma fratura por estresse na tíbia. Por essa razão, ele chegou a atuar machucado por cerca de oito meses no time mineiro.

Ele foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro de 2024 e desde então deu início à sua recuperação na equipe paulista, participando de toda a pré-temporada. Neste sábado, esteve no banco pela primeira vez à disposição de Abel Ferreira e foi acionado aos 31 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Vitor Roque.

#Brasileirão ?? Paulinho na sua estreia pelo time em Palmeiras 2-0 Corinthians: ? 13 mins jogados

? 1 finalização

? 5/7 passes certos

? 1/1 duelo ganho

? 1 falta sofrida

? Nota Sofascore 6.7 pic.twitter.com/f11ehlqGjB ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 12, 2025

Em 13 minutos jogados, deu um gostinho do que pode apresentar. De acordo com dados do Sofascore, ele teve uma finalização, cinco passes certos de sete possíveis, um duelo ganho e uma falta sofrida.

Aos 35 minutos, Paulinho ganhou disputa com Carrillo e Matheuzinho e saiu na área, mas acabou interceptado por Donelli antes de conseguir finalizar. Pouco depois, teve um chute cruzado e obrigou o goleiro do Corinthians a espalmar. Além disso, aos 37, finalizou de fora da área e mandou perto da trave direita.

Paulinho à disposição amplia o leque de Abel Ferreira para montar o ataque palmeirense. Como revelado por Abel há poucos dias, o treinador pensa, inicialmente, em utilizá-lo como ponta pela esquerda. Versátil, Paulinho também pode atuar como segundo atacante ou centroavante.

O camisa 10 do Verdão agora briga por uma vaga entre os titulares. Ele segue à disposição de Abel e trabalha com o elenco nesta semana para se preparar para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).