Santos soma apenas 33% de aproveitamento nos últimos dez jogos pelo Brasileirão

O Santos está em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro desde o retorno à elite. Nas duas primeiras rodadas, o Peixe foi superado pelo Vasco em São Januário por 2 a 1 e empatou com o Bahia na Vila Belmiro em 2 a 2. A falta de triunfos reforça a dificuldade recente do Alvinegro dentro da competição nacional.

Nos últimos dez jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Santos acumulou apenas duas vitórias. Além disso, foram quatro derrotas e quatro empates. Desta maneira, o Peixe conquistou dez pontos de 30 possíveis, o que resulta em um aproveitamento de 33%.

A sequência começou com uma vitória contra o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023. O Peixe, em má fase, esboçava indícios de reação, e ficou sem ser derrotado pelos três duelos seguintes. Empatou com o Cuiabá (0 a 0), venceu o Goiás (1 a 0), ficou no 0 a 0 contra o São Paulo e empatou com o Botafogo (1 a 1).

Após isso, ocorreu a série que deu origem à derrocada do Santos na elite do futebol brasileiro. Foram três derrotas consecutivas contra Fluminense (3 a 0), Athletico-PR (3 a 0) e Fortaleza (1 a 1).

De volta após conquistar o título da Série B do Brasileirão, o Santos ainda não venceu. Como citado, perdeu do Vasco (2 a 1) e empatou contra o Bahia (2 a 2).

Agora, reforçado pelo retorno de Neymar, o Santos quer aumentar seu aproveitamento recente no Brasileirão e vencer o Fluminense. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no Maracanã, pela terceira rodada da principal competição do país.