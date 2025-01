Coritiba tropeça contra o Cascavel e sofre 2ª derrota no Paranaense

O Coritiba segue com altos e baixos neste início da temporada 2025. Na tarde deste domingo, o Coxa sofreu a sua segunda derrota em três rodadas no Campeonato Paranaense. Desta vez, caiu diante do Cascavel por 1 a 0, fora de casa.

O gol da vitória do Cascavel saiu no início da etapa complementar. Lucas Serafini apostou em uma jogada individual pelo lado direito e cruzou para Josiel completar de cabeça.

Mesmo após o gol, o Coritiba seguiu com pouca inspiração no ataque e pouco incomodou o adversário. O técnico Mozart tentou mudar o panorama em campo através das substituições, com as entradas de Gómez, Felipe Guimarães, Dellatorre, Rodrigo Gelado e Josué, mas não obteve sucesso.

Com apenas 3 pontos em 3 jogos, o Coritiba está fora do G8 que definirá os classificados à próxima fase do Paranaense. O Cascavel chegou aos 4 pontos e ultrapassou o próprio Coxa na competição.

Agora, o Coritiba se prepara para mais um desafio fora de casa, quarta-feira, contra o Maringá. No sábado, um duelo recheado de rivalidade: enfrentará o Athletico-PR no Couto Pereira.