Clássico em SP coloca ex-aposentado e xodó de Sampaoli frente a frente

O fim de semana reserva jogos dos principais clubes do país, mas São José x Taubaté, partida da A2 do Paulistão, também promete emoções no Martins Pereira, estádio em São José dos Campos. Os times do interior paulista, que protagonizam o famoso "Clássico do Vale", duelam a partir das 16h deste domingo (19).

Os temperos do clássico

O duelo tem retrospecto equilibradíssimo: são seis vitórias do São José contra cinco do Taubaté, além de outros cinco empates em uma história iniciada nos anos 80 — e que voltou a ganhar força nos últimos anos.

O time local aposta em um ex-aposentado para ampliar a vantagem: Rodrigo Varanda. Ex-Corinthians, o atacante chegou a pendurar as chuteiras em setembro, mas voltou ao futebol profissional após cuidar da saúde mental. No início do ano, acertou com a Águia do Vale e já foi acionado pelo técnico Moacir Júnior.

Lucas Venuto, ex-Santos, faz parte do elenco do Taubaté Imagem: Fernanda Luz/AGIF

Já o Taubaté tem Lucas Venuto, ex-Santos, como um dos pilares. O meia-atacante, que já foi xodó de Jorge Sampaoli no Peixe, é titular absoluto da equipe treinada por Alberto Félix. O Burro da Central também conta com o medalhão Moacir, ex-lateral de Sport e Corinthians, no elenco.

Os times entrarão no Martins Pereira pressionados, já que ambos perderam na estreia da A2. O São José foi derrotado pelo Grêmio Prudente fora de casa, enquanto o Taubaté perdeu, dentro do Joaquinzão, para a Portuguesa Santista.

A expectativa é de casa cheia: mais de 6 mil ingressos já foram vendidos para o Clássico do Vale. Os bilhetes custam entre R$ 15 a R$ 50.