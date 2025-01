São Paulo: Lucas passa perrengue em mercado nos EUA e pede ajuda de fãs

Do UOL, em São Paulo

Lucas Moura, do São Paulo, passou por um perrengue em um mercado nos Estados Unidos na última quinta-feira (16) e teve de pedir ajuda a dois fãs que estavam no local.

O que aconteceu

Lucas teve problemas para pagar as compras. O jogador pretendia pagar a conta com o Apple Pay, sistema de pagamento por aproximação com cartão digital, mas o local não aceitava este método. Ele estava sem cartão físico e dinheiro em espécie.

O camisa 7 do São Paulo recorreu a uma dupla de fãs. Vítor Moraes e Edvan Moraes pediram uma foto ao atleta que, em seguida, pediu para que eles pagassem as compras. Lucas transferiu o valor aos fãs.

O momento foi compartilhado pelos fãs nas redes sociais com uma foto deles e de Lucas segurando a conta. "A conta do homem tá paga", escreveram. Lucas compartilhou a postagem e explicou a situação.

Essa dupla quebrou uma galhão para mim ontem. Fiz umas compras no mercado e lá não aceitava Apple Pay. Eu estava sem cartão e sem dinheiro em espécie. Após pedirem uma foto, eu perguntei se eles podiam pagar para mim e eu faria a transferência para eles. E a vergonha para perguntar? Gentilmente, eles aceitaram. Muito obrigado pela gentileza e que Deus abençoe vocês. Lucas no Instagram

Lucas está em Miami fazendo a pré-temporada com o São Paulo. A equipe já enfrentou e empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e terminará a passagem pelos Estados Unidos enfrentando o Flamengo no domingo (19).