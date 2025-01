Manchester City surpreende e estende contrato de Haaland até 2034

O Manchester City surpreendeu nesta sexta-feira ao anunciar uma extensa renovação de contrato com Erling Haaland. O vínculo agora tem validade até a 2034. O acordo anterior se encerrava em 2027. Os valores do novo acordo entre o atacante e o clube inglês não foram revelados, mas especula-se que trata-se de um dos contratos mais lucrativos da história do esporte mundial.

Na assinatura, o norueguês removeu as cláusulas que reduziam o seu valor de compra. Nos últimos anos, o jogador chegou ser especulado em outros clubes gigantes da Europa, como Real Madrid e Barcelona.

"Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero agradecer ao Pep (Guardiola), sua comissão técnica, meus companheiros e todos no clube, pois me ajudaram muito nos últimos anos. Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucessos", afirmou Haaland ao site oficial do City.

O atacante está com 24 anos. O jogador despontou para o futebol no Molde, da Noruega. De lá, se transferiu para o futebol austríaco, onde defendeu o Red Bull Salzburg. Chamou, então, a atenção do Borussia Dortmund. O Manchester City adquiriu o atleta junto ao clube alemão em 2022 por 60 milhões de euros, na época.

O atacante norueguês contabiliza 111 gols em 126 jogos pelo Manchester City, com cinco títulos conquistados: duas taças do Campeonato Inglês, uma da Liga dos Campeões, uma da Copa da Inglaterra e uma da Supercopa da Inglaterra e outra da Supercopa da Europa.