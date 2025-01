Madureira empata no fim, e Flamengo segue sem vencer no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Madureira marcou no finalzinho e arrancou o empate por 1 a 1 com o Flamengo, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O duelo aconteceu no Estádio O Amigão, em Campina Grande, Paraíba. O rubro-negro, que joga com o time alternativo, segue sem vitórias.

O Flamengo fica apenas em nono lugar com o resultado, com um ponto em duas rodadas. O Madureira é o segundo, com quatro.

Autor do gol do Fla, Thiaguinho conhece bem a Paraíba. Ele esteve emprestado pelo Fla ao Treze no ano passado. Lá, marcou sete gols. No Almeidão, em 2024, pelo Carioca, ele também balançou a rede contra o Nova Iguaçu. Quem fez para o Madureira foi Marcelo, melhor jogador em campo.

O Flamengo volta a campo no domingo com rodada dupla. Às 17h, o time principal estreia na temporada em amistoso com o São Paulo nos Estados Unidos. No Brasil, a equipe alternativa encara o Nova Iguaçu às 21h (horários de Brasília). O Madureira joga no mesmo dia, às 17h, contra a Portuguesa.

O time principal do Flamengo estreia apenas na quinta rodada, contra o Volta Redonda, no dia 25 de janeiro. A equipe alternativa ainda tem mais duas partidas pela frente.

Como foi o jogo

Não foi um bom início de primeiro tempo em Campina Grande. Com um gramado ruim, pouca criatividade e sem velocidade, os times sofreram para ter oportunidades. No caso do Flamengo, a falta de entrosamento se fez presente, assim como aconteceu na estreia, e o time teve enorme dificuldade para se aproximar do gol.

O Fla até jogou um pouco melhor a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, mas o Madureira foi melhor de modo geral. Depois da parada para hidratação, o tricolor suburbano apertou a marcação para equilibrar mais as coisas. As chances até aumentaram na reta final, mas nada que levasse tanto perigo assim. Os goleiros sequer trabalharam.

O Flamengo voltou um pouco melhor para o segundo tempo e, enfim, abriu o placar. O time passou a criar melhores oportunidades e assustar de fato, construindo o caminho até o gol. O técnico Cleber dos Santos realizou as duas primeiras mudanças aos 20 minutos e no lance seguinte Thiaguinho marcou para os cariocas.

O Madureira não conseguiu repetir a boa atuação após o intervalo, mas assustou mais na reta final e empatou. Mais nervoso na frente do gol, a equipe teve dificuldades para se impor e fechar espaços novamente. Enquanto o tricolor se lançava, o Flamengo tinha mais campo livre, mas foi o time mandante quem levou a melhor. Depois de ter um gol anulado, Zé Welinton fez falta em Isaías na área e o árbitro foi ao VAR para marcar o pênalti. Marcelo bateu bem e deixou tudo igual aos 44.

Lances importantes

Perigo. Aos sete minutos do primeiro tempo, Renato Henrique cobrou falta e a bola bateu sem querer em Wagninho, que acabou assustando Dyogo Alves.

Perto. A primeira chegada do Fla foi aos 17 minutos. Em contra-ataque, Guilherme tocou para Carlinhos, que finalizou de perna esquerda, fora da área, e mandou à direita do gol.

Perdeu. Aos 19, Zé Welinton fez boa jogada na esquerda e cruzou. Thiaguinho recebeu completamente livre, mas não dominou e perdeu uma grande chance.

Quase. Aos 32, o Fla saiu em velocidade pela esquerda, Zé Welinton cruzou e Lorran acabou errando o alvo na cabeçada, mas mandou perto do gol.

Boa chance. Aos 35, Jefferson cruzou da direita, Renato Henrique cabeceou quase na pequena área, mas mandou para fora.

Foi bem. Aos dois minutos do segundo tempo, o Flamengo tomou a bola ainda no campo do Madureira, Lorran recebeu na entrada da área e deu um chute forte, mas Mota salvou.

Mais uma. Aos quatro, o Fla saiu tocando do campo de defesa, Guilherme foi pela esquerda e achou Lorran, que finalizou para mais uma defesa do goleiro.

Tentou. Aos seis, Zé Welinton cobrou falta direto para o gol e quase surpreendeu Mota, que fez boa defesa.

0x1. Aos 20, Rayan Lucas fez boa jogada, Thiaguinho aproveitou um corte errado de Celsinho para receber e finalizar de primeira, no ângulo.

Testou. Aos 31, João Alves deu bom passe para Lorran, que limpou dois marcadores e finalizou, mas Mota fez grande defesa.

Não valeu. Aos 36, após cobrança de falta na área, Marcelo desviou e Arthur finalizou para o gol. A arbitragem marcou o impedimento.

1x1. Aos 41, Zé Welinton acetou Isaías ao tentar dar um chutão na bola. Após análise no VAR, Marcelo foi para a cobrança e marcou aos 44.

Ficha técnica

Madureira x Flamengo - 2ª rodada do Carioca

Data e hora: 16 de janeiro de 2025, às 18h30

Local: O Amigão, Campina Grande (PB)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Gustavo Mota e Daniel de Oliveira

VAR: Philip Georg

Cartões amarelos: Matheus Lira, Evandro, Mota, Minho, Marcelo (MAD), Fabiano (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Thiaguinho (aos 20 minutos do segundo tempo), Marcelo (aos 44 minutos do segundo tempo)

Madureira: Mota; Celsinho (Isaías), Arthur, Marcão e Evandro; Matheus Lira (Wallace), Wagninho, Marcelo e Renato Henrique (Flávio Souza); Minho e Jefferson (Marquinho Carioca). Técnico: Daniel Neri.

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton, e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano (João Alves) e Lorran; Guilherme (Wallace Yan), Thiaguinho (Shola) e Carlinhos (Felipe Teresa). Técnico: Cleber dos Santos.