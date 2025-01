Pedido atendido! Campeão do Bellator, Patrício Pitbull é dispensado e fica livre no mercado

Depois de expressar publicamente seu desejo de ser liberado do contrato com a dupla Bellator/PFL, o brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire teve seu pedido atendido e, agora, está livre no mercado. O anúncio da dispensa do lutador foi feito pelo presidente da Professional Fighters League, Donn Davis, através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).

Campeão peso-pena (66 kg) e maior nome da história do Bellator, Patrício Pitbull vinha demonstrando insatisfação com a nova direção do evento, que foi adquirido pela PFL em novembro de 2023. A falta de oportunidades para se manter ativo era a principal reclamação do veterano lutador brasileiro, de 37 anos.

Vale lembrar que, sob a nova bandeira da dupla Bellator/PFL, Pitbull disputou apenas um combate, em março de 2024. Na ocasião, o campeão defendeu seu cinturão até 66 kg com sucesso, com uma vitória por nocaute técnico sobre o canadense Jeremy Kennedy.

"Nós estamos liberando Patrício Pitbull. A PFL é sobre oportunidade. Eu fundei essa companhia para criar novas grandes oportunidades para os melhores top. A PFL tem feito e vai continuar a fazer isso para todos os lutadores top que quiserem estar aqui", anunciou Donn Davis, fundador e presidente da PFL.

Caminho aberto para assinar com o UFC?

Agora, livre no mercado, Patrício Freire poderá receber propostas e analisar qual delas melhor atende suas pretensões para o futuro da sua carreira. A liberação do contrato com a dupla Bellator/PFL, inclusive, pode ter deixado o caminho aberto para que 'Pitbull' assine com o UFC, uma possibilidade que já havia sido ventilada pelo próprio lutador potiguar anteriormente.

Maior da história

A trajetória de Patrício Pitbull no Bellator chega ao fim após quase 15 anos de parceria. Neste período, o brasileiro foi campeão peso-pena, em três oportunidades diferentes, além de ter conquistado também o cinturão peso-leve (70 kg) da organização. Por todos os números que acumulou e grandes apresentações feitas no cage, o atleta da 'Pitbull Brothers' é considerado, praticamente de forma unânime, como o maior nome da história da companhia.

We are releasing @PatricioPitbull @PFLMMA is all about opportunity

I founded this company to create new great opportunities for top fighters

PFL has and will continue to do that for all top fighters who want to be here #PFLMMA

- Donn Davis (@DonnDavisPFL) January 14, 2025