Lyon anuncia a contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo

O Lyon, da França, anunciou a contratação do argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, nesta quarta-feira. O meia de 23 anos chega ao clube francês por empréstimo gratuito até o dia 30 de junho de 2025.

Assim como o Botafogo, o Lyon também faz parte da Eagle Football, grupo comandado por John Textor, dono da SAF do clube carioca. No último mês de dezembro, Almada revelou que tinha tudo acertado para passar apenas seis meses no Brasil e defender o clube francês em seguida.

Bienvenido Thiago ????? ? Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

Contratado pelo Botafogo em julho de 2024, como a contratação mais cara do futebol brasileiro, Almada disputou 26 jogos com a camisa do time carioca, marcou três gols e deu duas assistências. O argentino ajudou o clube a conquistar os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Através das redes sociais, o Botafogo se despediu do jogador.

"Já campeão do mundo, conquistou o Brasil e a América. Parou o tempo em Buenos Aires e entrou para a história do Mais Tradicional com as taças da Libertadores e do Brasileirão. Cada drible, cada passe e cada gol foram parte de uma jornada que ficará eternamente registrada na memória do Clube. O Botafogo sempre lembrará de você com gratidão e carinho, Thiago Ezequiel Almada. Boa sorte", escreveu o Glorioso.

GRACIAS, ALMADA! ??? Thiago, sua chegada ao Botafogo foi um marco. Técnico, habilidoso e decisivo desde os primeiros toques na bola, via-se o talento e a magia de um craque em campo. Com visão de jogo única e um toque de genialidade, alcançou os corações alvinegros, nossa... pic.twitter.com/PApocp5s7k ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 15, 2025

Campeão do mundo com a seleção da Argentina em 2022, Thiago Almada ainda teve passagens por Vélez Sarsfield, da Argentina, e Atlanta United, dos Estados Unidos.

O Lyon volta a campo nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Bourgoin, pela segunda rodada da Copa da França, no Estádio Pierre Rajon.

Adryelson deixa o Lyon

Ainda nesta quarta-feira, o Lyon anunciou a saída do zagueiro Adryelson, também ex-Botafogo. O brasileiro foi emprestado para o Anderlecht, da Bélgica, até o dia 30 de junho de 2025. O acordo ainda prevê uma opção de compra definitiva, no valor de aproximadamente R$ 37 milhões.

Contratado pelo Lyon em janeiro de 2024, Adryelson disputou apenas quatro jogos com a camisa do clube francês. O jogador foi emprestado ao Botafogo no segundo semestre do ano passado e ajudou nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.