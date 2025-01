Mercado: 'não' de palmeirense, Willian José de time novo e Romero procurado

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A terça-feira (14) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

João Paulo Sampaio foi procurado pelo Galo, mas vai permanecer no Palmeiras Imagem: Reprodução

"Não" de palmeirense. O Atlético-MG tentou, nos últimos dias, a contratação de João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras. A intenção da diretoria do Galo era contar com o profissional para ser seu novo executivo de futebol. Apesar da procura, ele recusou a investida e manteve a palavra dada a presidente Leila Pereira que continuaria no Verdão, onde é muito prestigiado internamente e tem respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica de Abel Ferreira.

Lembra dele? O zagueiro Alan Empereur foi anunciado como reforço do Mirassol. O jogador, que pertence ao Cuiabá, chegou por empréstimo para a temporada 2025. Antes de defender o Cuiabá, Alan Empereur integrou o elenco do Palmeiras entre 2020 e 2021 — ele defendeu o time paulista em 26 oportunidades.

Willian José está de volta ao futebol brasileiro: ele assinou com o Bahia Imagem: Reprodução/Instagram

Willian José de clube novo. O Bahia anunciou a contratação do atacante Willian José, de 33 anos. O centroavante assinou um contrato de 2 anos com o Tricolor Baiano. O atleta já foi aprovado nos exames médicos e se juntou ao grupo em Girona, onde os jogadores do Bahia estão fazendo a pré-temporada.

Veterano de volta para casa. O lateral-direito Rafinha foi apresentado como reforço do Coritiba e já mandou recardo: está com "fome" e quer voltar a conquista títulos após passar uma temporada em "jejum" no São Paulo. Para ele, a volta ao Coritiba é uma forma de retribuir ao clube que foi fundamental para o seu sucesso profissional.

Óscar Romero deixou o Botafogo e ainda vive indefinição para a temporada de 2025 Imagem: Vitor Silva / Botafogo

Romero na mira. O Sport abriu conversas para tentar a contratação do meia Óscar Romero, de 32 anos, que está livre no mercado após o contrato com o Botafogo chegar ao fim em dezembro, mas vê como complexo o negócio. O Leão da Ilha entrou em contato com o empresário do jogador paraguaio nos últimos dias para entender condições de negócio, mas trata com cautela. A diretoria do clube nordestino considera valores altos e espera desdobramentos nas tratativas.

Investida mineira. O Atlético-MG tem negociações em andamento para contratar o atacante Júnior Santos, do Botafogo. A diretoria do Galo se reuniu com o estafe do jogador e o Glorioso para avançar em uma oferta de compra e tem buscado um acordo. O jogador é um grande desejo do técnico Cuca, que vê como substituto para o atacante Paulinho, que foi vendido ao Palmeiras.

Oscar é apresentado como novo reforço do São Paulo; ele usará camisa 8 Imagem: Eder Traskini/UOL

Ele chegou. O meia Oscar foi apresentado oficialmente como reforço do São Paulo para a temporada 2025 e creditou a chegada ao clube à ligação do técnico Luis Zubeldía durante a negociação e ao carinho do torcedor. "Zubeldía mostrou, antes de eu acertar, como o São Paulo iria jogar e como eu me encaixaria. Isso ajudou bastante. Quando passa essa confiança, você fica muito feliz", disse o meia.

Novela Rony. O Fluminense recolocou Rony no radar após a entrevista de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A mandatária sugeriu que o ciclo do atacante no alviverde acabou em entrevista na última segunda-feira (12). Sem citar o Flu, Leila admitiu que havia liberado o atacante "para um clube carioca". Com a repercussão das fortes palavras da presidente, os cariocas imaginam que o cenário pode mudar.

Jorginho, meio-campista do Arsenal, é alvo do Flamengo já para este mês Imagem: Reprodução/Instagram

Alvo do Flamengo. O Flamengo quer Jorginho, atualmente no Arsenal, e estaria disposto a assinar por um período de três anos. O brasileiro naturalizado italiano já pode firmar pré-contrato, mas o clube carioca tem interesse em contar com ele de imediato.

Salário de Memphis. O contrato do Corinthians com o atacante Memphis Depay extrapola em muito o valor destinado pela Esportes da Sorte para sua contratação. No total, o acordo do jogador garante a ele R$ 82 milhões fixos livres de impostos, além de renda variável. Pelo contrato, o holandês garante pelo menos R$ 82 milhões por 26 meses de contrato, entre salários, luvas e direitos de imagem. Ou seja, sua renda mensal é de R$ 3,15 milhões, incluídos aí décimo terceiro. Além disso, seus ganhos podem chegar a R$ 116 milhões com variáveis por desempenho e títulos. Isso tudo líquido e livre de impostos. Ou seja, o custo para o Corinthians é bem maior porque é preciso quitar as taxas.

Soteldo encantou Pedro Caixinha e não deve ser negociado pelo Santos Imagem: Raul Baretta/Santos FC

Soteldo aprovado. A pedido do técnico Pedro Caixinha, o Santos não deve negociar Soteldo com o Atlético-MG. O treinador está animado com o desempenho e a postura do venezuelano nos treinamentos de pré-temporada depois do empréstimo ao Grêmio em 2024. O treinador português estava ressabiado com o atacante por causa do histórico de indisciplina, mas não tem queixas a fazer após os primeiros dias com o atleta.

Njie reprovado. O atacante gambiano Yusupha Njie não empolgou o técnico Pedro Caixinha durante os treinamentos do Santos. Ele foi testado como ponta e centroavante e não convenceu Caixinha. A tendência é que ele não seja inscrito no Campeonato Paulista.