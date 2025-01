Bia Haddad admite atuação ruim mesmo com vitória no Aberto da Austrália

Nesta segunda-feira, Bia Haddad estreou com vitória no Aberto da Austrália. De virada, a tenista bateu a qualifier argentina Julia Riera por dois sets a um, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Após a partida, a brasileira falou um pouco sobre seu desempenho e já pensa na próxima rodada, onde vai enfrentar a russa Erika Andreeva.

"Em relação a hoje, [estou] feliz pela luta e por eu ter dado uma forma de vencer uma partida mesmo não jogando bem", declarou Bia após a partida. Durante as quase três horas de partida, a tenista brasileira teve de se superar após perder o primeiro set e passar por um tie break para superar a argentina.

Apesar de não gostar do desempenho, Bia Haddad citou que já é uma jogadora experiente e que esses momentos são importantes para saber onde melhorar nas próximas rodadas. "Já passei por algumas experiências na minha carreira e alguns aprendizados são inegociáveis. Agora, espero melhorar meu nível de tênis para a próxima rodada", disse a tenista.

Sua adversária na segunda rodada, Erika Andreeva, venceu com facilidade a chinesa Zheng Saisai por dois sets a zero. A tenista russa de 20 anos está na 86ª posição do ranking da WTA e Bia Haddad, número 17 do mundo, é favorita para avançar de fase.

"Estou feliz pela minha luta, por ter me dado mais oportunidade e, agora, na próxima rodada, é fazer um trabalho melhor", concluiu Bia. A tenista volta às quadras nesta quarta-feira, com horário a definir, para enfrentar a russa Erika Andreeva.