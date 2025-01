Com mal-estar, Thiago Moisés revela que vomitou logo após vitória no UFC Vegas 101

No último sábado (11), Thiago Moisés entrou em ação no UFC Vegas 101 disposto a voltar à coluna das vitórias. Alternando triunfos e derrotas nas últimas quatro rodadas, o atleta da 'American Top Team' buscava reabilitação contra Trey Ogden. Entretanto, antes mesmo de competir contra o americano, o peso-leve (70 kg) de Indaiatuba (SP) precisou lidar com um adversário inusitado: o próprio corpo. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o brasileiro revelou que sofreu com um mal-estar, tendo, inclusive, sintomas de vômitos e diarreia.

De acordo com Thiago, tudo começou antes mesmo do combate, no dia da pesagem oficial. Após passar pela balança, o brasileiro sofreu com sintomas de diarreia, que perduraram até o dia da luta. Disposto a passar por cima da adversidade, o atleta permaneceu no card e conseguiu garantir um triunfo via decisão unânime contra Ogden. Na reta final do duelo, porém, Moisés admitiu que seu condicionamento estava muito aquém do habitual. Extremamente desgastado fisicamente, o peso-leve passou mal após ter o braço erguido pelo árbitro e vomitou nos bastidores do evento.

"Exato (risos). Ela (esposa grávida) não vomitou, mas eu vomitei para caramba hoje aqui, depois da luta. Acabei passando mal e vomitei. Ontem, depois da pesagem, tive muita diarreia. Hoje de manhã, estava um pouco melhor, mas ainda sim tive diarreia. Tentei esquecer isso, não pensar muito nisso para não deixar influenciar na minha performance, mas com certeza influenciou. A gente tem que lutar com as armas que tem, foquei em fazer o melhor com o que eu tinha e graças a Deus consegui sair com a vitória. Ali no terceiro round, quando estava por cima, senti bastante o condicionamento, então foi puro coração mesmo e a memória muscular dos treinos. Levei na raça, porque estava bem cansado. Lutar doente assim, que eu me lembre, não. Foi a primeira vez. Experiência, né (risos). Mais uma coisa para colocar na bagagem", revelou Moisés.

Maturidade para avançar

Quando tinha somente 23 anos, Thiago estreou no UFC com uma grande expectativa dos fãs. Apontado como uma promessa do peso-leve, o brasileiro acabou não despontando com o destaque almejado por ele próprio e pelos torcedores. O excesso de cobrança, em sua própria visão, foi um dos grandes vilões de sua trajetória no Ultimate até então. Agora, mais maduro, aos 29 anos, Moisés almeja alcançar seu ápice físico, técnico e, sobretudo, mental para avançar casas e se consolidar como um dos grandes nomes da categoria em 2025.