Veja semis do Paulistão com Corinthians, Palmeiras, SPFC e Santos no UOL

As semifinais do Campeonato Paulista terão grandes emoções, com os quatro grandes do estado disputando a vaga para a final. E os torcedores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo podem acompanhar tudo pelo UOL Play (streaming) ou pela web-rádio do UOL.

Após o apito final, ainda teremos o tradicional Fim de Papo, comandado por Domitila Becker, com as repercussões, comentários afiados e participação de convidados especiais para analisar os lances decisivos e discutir as perspectivas para a final. Confira:

Domingo (9)

18h30 (de Brasília) - Corinthians x Santos. Com comentários de Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira e narração de Milton Leite.

Fim de Papo, às 20h30, no YouTube e no Canal UOL na TV. Com as análises de Danilo Lavieri, Milly Lacombe e Bira; apresentação de Domitila Becker.

Segunda (10)

21h35 (de Brasília) - Palmeiras x São Paulo. Com comentários de André Hernan e Casagrande e narração de Henrique Guidi.

Fim de Papo, às 23h35, no YouTube de UOL Esporte. Com as análises de Alicia Klein e Renan; apresentação de Domitila Becker.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play.

