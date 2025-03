Ankalaev acusa Poatan de ser protegido pelo UFC e dispara: "Seu tempo chegou ao fim"

Conforme a data do UFC 313 se aproxima, a tensão entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira aumenta exponencialmente. Após colocar um debate religioso em voga durante a semana da luta, o desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) volta a atacar o campeão brasileiro às vésperas do confronto de sábado (8), em Las Vegas (EUA). Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o wrestler russo acusou 'Poatan' de ser protegido pelo próprio Ultimate.

Ao ser questionado sobre que tipo de marca gostaria de deixar caso venha a se tornar campeão, Ankalaev questionou os desafios enfrentados pelo brasileiro nas últimas rodadas. Invicto há 13 rodadas e um dos poucos escalados para encarar Poatan que possui o wrestling em seu arsenal de luta, o russo sinalizou que a alta cúpula do UFC tende a oferecer confrontos estilisticamente favoráveis a Alex. Especialista e multicampeão de kickboxing, Alex mediu forças com três 'strikers' distintos em suas três defesas de títulos entre os meio-pesados.

"Acho que o que vou trazer (como marca) se eu for campeão do UFC, é que o UFC terá um campeão que não precisa ser protegido. Serei alguém que não estarei escolhendo seus oponentes. Serei alguém que vai aceitar todas as lutas e oponentes a qualquer hora e lugar. Não sei se ele (Poatan) está escolhendo (os rivais) especificamente, mas acho que o UFC escolhe os adversários que são bons para ele", alfinetou Magomed.

Recado para os fãs brasileiros

Até mesmo quando solicitado para enviar uma mensagem aos fãs de MMA brasileiros, Ankalaev não deixou de alfinetar Poatan. Esbanjando confiança, o desafiante ao cinturão sinalizou que o reinado de Alex chegará ao fim neste sábado. Após bater na trave na primeira tentativa de conquistar o título, com o empate contra Jan Blachowicz em 2022, Magomed quer, finalmente, se tornar campeão da categoria até 93 kg.

"Eu sei que todos os fãs brasileiros estão apoiando o seu lutador, que estão preocupados com ele (Poatan). Mas não se preocupem, ele já teve o seu tempo. Em breve o seu tempo chegará ao fim e haverá um novo campeão do UFC", disparou o wrestler russo.

Uma das disputas mais aguardadas da temporada, o confronto entre Poatan e Ankalaev serve como a luta principal do UFC 313 deste sábado. Além do campeão até 93 kg, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com mais sete representantes em ação no card numerado: Mauricio Ruffy, Iasmin Lucindo, Amanda Lemos, Brunno Hulk, Djorden Santos, Mairon Santos e Carlos Leal.