Ex-WSL: 'Surfe brasileiro ficará sinistro quando Medina e Italo pararem'

O surfista Caio Ibelli, um dos brasileiros no circuito mundial em 2024, compartilhou uma visão pessimista sobre o futuro do surfe nacional.

O que aconteceu

Caio Ibelli afirmou que o Brasil terá dificuldades quando os campeões Gabriel Medina, Filipe Toledo e Italo Ferreira se aposentarem. O surfista paulista não vê com empolgação as próximas gerações do surfe brasileiro.

Eu sinto que o surfe brasileiro vai ficar sinistro quando Gabriel Medina, Filipe Toledo e Italo Ferreira pararem. Eu falo esses caras porque eles dominam o Tour por anos. Quando o Gabriel parar, acho que Filipe para. Quando o Filipe parar, acho que o Italo vai tentar ganhar mais que os dois só porque ele é muito competitivo Caio Ibelli, em entrevista ao Surf 360º

Ibelli falou sobre o cenário atual do surfe brasileiro. Para ele, não há nenhum surfista acima da média que possa dar sequência à Brazilian Storm.

Hoje tem bastante atleta bom, mas não vejo nenhum fenômeno assim como o Gabriel Medina foi na época dele. Tem uma geração brasileira vindo, que é a do Matheus Jhones, Arthur Vilar... Eles são promissores, mas muita gente esquece que dos dez aos 18 anos a caminhada é muito longa

O talento vai ajudar muito na parte do dia ruim. O talento ajuda o Gabriel em um dia ruim que ele não está conseguindo ir bem na bateria e aí vai perder com dois setes. Já um cara com menos talento, dois setes muitas vezes é o meu dia bom, a mesma coisa com Italo

Caio Ibelli foi o oitavo melhor surfista do mundo na temporada 2022 da WSL. Em 2017, conquistou o seu melhor resultado no circuito mundial ao ficar com o vice-campeonato em Bells Beach—foi derrotado pelo sul-africano Jordy Smith na decisão.

O Brasil tem sete títulos mundiais no surfe. Gabriel Medina foi o primeiro brasileiro campeão, em 2014, e ainda venceu as temporadas de 2018 e 2021. Completam a lista: Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).