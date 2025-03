De olho na fase de grupos da Libertadores, Bahia possui retrospecto positivo contra times uruguaios

Nesta quinta-feira, o Bahia irá visitar o Boston River, do Uruguai, em partida válida pela fase 3 da Pré-Libertadores. O jogo, que será disputado no lendário Estádio Centenario, em Montevidéu, terá um grande grau de tensão, mas o Tricolor de Aço se agarra em seu retrospecto positivo contra adversários uruguaios para seguir acreditando em um bom resultado fora de casa.

? Hoje será o 12º jogo contra uma equipe uruguaia na história do Esquadrão. Veja números, curiosidades e estatísticas da relação do Bahia com o país #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/irMuG1uXDz ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 6, 2025

Na história, o Bahia possui 11 jogos contra equipes uruguaias, acumulando quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Além disso, o time baiano marcou 17 vezes e sofreu 14 gols. A última vez que o Tricolor de Aço enfrentou um clube do Uruguai foi em 2021, quando perdeu por 4 a 2 para o Montevideo Torque e se despediu da Copa Sul-Americana daquele ano.

Em seu elenco, o Bahia possui três uruguaios: Acevedo, Michel Araújo e Luciano Rodríguez. O último foi peça importante nos dois duelos da fase anterior da Pré-Libertadores contra o The Strongest-BOL, marcando um gol na partida de volta, terminada com triunfo do Tricolor por 3 a 0.

Boston River-URU e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta entre as equipes acontecerá uma semana depois, no dia 13, também às 21h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A equipe que vencer no agregado dos dois confrontos estará classificada à fase de grupos da Copa Libertadores.