Chama? Alex Poatan sugere possível superluta contra Oleksandr Usyk em setembro

O anúncio feito por Dana White sobre sua nova liga de boxe, em parceria com o governo da Arábia Saudita, movimentou o mundo das lutas. Quem parece ter gostado da novidade é o brasileiro Alex Pereira. Às vésperas de colocar seu cinturão meio-pesado (93 kg) em jogo no UFC 313, contra Magomed Ankalaev, 'Poatan' já vislumbra uma possível aventura na nobre arte com a entrada oficial do presidente do Ultimate na modalidade.

O desejo de testar suas habilidades no boxe já é antigo, mas agora parece ainda mais possível para o brasileiro. Durante o media day do UFC 313, Alex Poatan revelou sua satisfação com a notícia de que agora o presidente do Ultimate também possui negócios na nobre arte e sugeriu uma potencial superluta contra o multicampeão mundial Oleksandr Usyk - com direito a data e local.

"Quando eu vi o anúncio, eu já pulei de alegria. Quem sabe aí em setembro, (na) Arábia Saudita? Chama! Acho que eu fui o primeiro a mostrar interesse, o Usyk agora também mostrou interesse. E agora só tem que ver o interesse das organizações. Eu vou estar pronto", declarou Poatan.

Coincidência?

Curiosamente, a data sugerida por Alex Poatan para um potencial duelo contra o ucraniano Oleksandr Usyk bate com a previsão feita por Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita, para a estreia da nova liga de boxe promovida por Dana White e o governo saudita. Em entrevista ao 'The Pat McAfee Show', o dirigente deixou o mistério de lado e indicou que o primeiro evento da entidade no boxe deve ocorrer no dia 12 de setembro. Resta saber se Poatan estará presente no card.