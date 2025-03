Titulares fazem trabalho específico, e São Paulo se prepara para pegar o Palmeiras

Nesta quinta-feira, o São Paulo treinou pela segunda vez com foco no Choque-Rei decisivo pelo Campeonato Paulista. Os atletas titulares contra o Novorizontino realizaram um trabalho específico no CT da Barra Funda.

Os onze iniciais que classificaram o Tricolor para a semifinal do Estadual fizeram um trabalho de posse de bola e enfrentamentos em espaço reduzido. Eles realizaram atividades regenerativas na última quarta-feira, na reapresentação.

Antes, todo o grupo aqueceu no gramado comandado pela preparação física, com foco em fundamentos técnicos, mobilidade e ativação. Após isso, o grupo foi dividido para duas atividades sob comando de Luis Zubeldía. Enquanto os titulares contra o Novorizontino tiveram um treino específico, o restante do elenco disputou um coletivo de 11 contra 11, que contou com atletas da base.

Os goleiros fizeram treino à parte antes das atividades com os jogadores de linha. Eles iniciaram com trabalho de força no Reffis e, em seguida, realizaram no campo treinos de coordenação lateral e frontal, além de salto com quedas e chutes de média e longa distância.

Para o clássico, Zubeldía espera contar com o zagueiro Ruan e com o meia Rodriguinho. Ambos estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição do treinador argentino. Outro que pode retornar é o volante Luiz Gustavo, que iniciou a transição física na última semana.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.

O São Paulo volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (07), às 09h30 (de Brasília), novamente no CT da Barra Funda. A equipe tem mais três dias para se preparar para o Choque-Rei, marcado para segunda-feira. A bola rola no Allianz Parque a partir das 21h35.