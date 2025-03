Convocado para a Seleção, Rodrygo faz ótima temporada em números pelo Real Madrid

Atacante do Real Madrid, Rodrygo foi mais uma vez convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior. O atleta, revelado no Santos, tem ótimos números pelo clube espanhol nesta temporada, uma de suas melhores desde que chegou ao futebol europeu, em 2019.

Rodrygo disputou 39 jogos pelo Real Madrid nesta temporada, sendo 30 deles como titular. O atacante marcou 14 vezes e distribuiu oito assistências neste período, acumulando 22 participações em gols e sendo o terceiro do clube espanhol em cada um destes quesitos.

Além disso, Rodrygo tem 92% de aproveitamento em passes certos, sendo 69 deles decisivos aos Merengues, segundo dados do site Sofascore. Na última terça-feira, o brasileiro fez o primeiro tento da vitória do Real por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Pela Seleção Brasileira, Rodrygo tem sete gols marcados e duas assistências em 31 jogos. Nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil enfrentará a Colômbia, no dia 20, e depois a Argentina, no dia 25. A equipe de Dorival Júnior é a quinta colocada da competição, com 18 pontos em 12 partidas.