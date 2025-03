Alicia: Gols de Rony no Atlético não tornam negócio ruim para Palmeiras

O bom início de Rony no Atlético-MG não é suficiente para o Palmeiras se arrepender de ter vendido o atacante, avaliou Alicia Klein, no De Primeira, nesta quinta (6).

A colunista apontou que os "novos ares" do clube mineiro parecem estar fazendo Rony reviver seus melhores dias de Palmeiras.

Não acho que foi uma venda ruim para o Palmeiras, que dê para olhar agora e falar que devia ter segurado, porque ele não estava com esse rendimento no Palmeiras em 2024. Muitas vezes o jogador precisa de novos ares. Tanto de um time diferente em volta, que jogue de maneira diferente, em que ele vá receber mais a bola, quanto de se sentir querido, desejado, que tem algo para provar.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.