Com time misto, Chelsea vence Copenhague pela Conference League

Em solo dinamarquês, o Chelsea venceu nesta quinta-feira o Copenhague por 2 a 1, no Parken. Reece James e Enzo Fernandez marcaram os gols dos ingleses na partida, válida pela ida das oitavas de final da Conference League. O zagueiro brasileiro Gabriel Pereira diminuiu para os dinamarqueses.

Os Blues voltam a Londres com um placar positivo no agregado, precisando apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase. A segunda partida pelas oitavas será no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília) da próxima quinta.

Neste domingo, o Chelsea irá receber o Leicester pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, às 11h, também no Stamford Bridge. Já o Copenhague enfrenta o Sonderjyske às 14h do mesmo dia, pela 21ª rodada do dinamarquês, no Parken.

Os gols do jogo

Com menos de um minuto da segunda etapa, Cucurella conduziu pela esquerda em direção à linha de fundo e deu um passe rasteiro para trás, onde chegava o lateral-direito Reece James para fuzilar uma bola rasteira e inaugurar o marcador para o Chelsea.

Em roubada de bola no campo de ataque, aos 20 da segunda etapa, George recebeu na linha de fundo e enxergou Enzo Fernández vindo de trás, entrando na área. O argentino, então, bateu de primeira e colocou a bola na bochecha do gol, ampliando para o Chelsea.

Aos 35 da etapa complementar, Marcos López cruzou na área uma falta pelo lado esquerdo do campo, a bola viajou até a segunda trave, onde estava Gabriel Pereira para testar firme e estufar as redes para o Copenhague.