Arrascaeta recebe homenagem por 300 jogos pelo Flamengo: 'Só gratidão'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Arrascaeta foi homenageado pelo Flamengo, na tarde desta quinta-feira (6), pelos 300 jogos disputados pelo clube.

O que aconteceu

Arrascaeta recebeu um quadro das mãos do diretor-técnico José Boto. O presente tinha uma camisa rubro-negra emoldurada com o número 300.

O meia uruguaio agradeceu a homenagem. Ele disse que se sente em casa no Flamengo e é quase um "carioca".

No começo, quando cheguei do Uruguai, eu sentia muita saudade de casa. Mas hoje eu posso dizer que me sinto em casa. É só gratidão pelo meu Mengão. Obrigado!

Arrascaeta

Pelo Rubro-Negro o jogador acumula uma série de títulos. Arrascaeta tem um bicampeonato de Libertadores, um bicampeonato brasileiro, um bicampeonato da Copa do Brasil, um tricampeonato de Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um tetracampeonato carioca.