André Hernan: Momento da seleção brasileira pede Neymar como titular

A presença de Neymar na seleção brasileira será importante para impor respeito nos adversários da seleção brasileira, afirmou André Hernan, no De Primeira, nesta quinta (6)

O colunista entende que, se a seleção brasileira estivesse melhor nas Eliminatórias, o retorno de Neymar poderia ser promovido de forma mais gradual.

Se a seleção brasileira estivesse 'voando', líder das Eliminatórias, com o Dorival confiante, [...] ele convocaria o Neymar, mas talvez desse um tempo maior, colocando no banco de reservas, criando processos para o retorno. Mas o momento da seleção brasileira pede o Neymar dentro de campo. [...] A presença do Neymar em campo dá um medinho no adversário, mete um respeito.

André Hernan

