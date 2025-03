Além do smoking: 8 outros looks ousados do técnico que venceu o Corinthians

A vitória de 3 a 0 sobre o Corinthians ficou marcada não só pela grande atuação do Barcelona-EQU dentro das quatro linhas, mas também pelo estilo ousado do técnico do time equatoriano, Segundo Castillo, à beira do campo.

O que aconteceu

Segundo Castillo foi para o jogo vestindo um smoking branco e roubou a cena. Paletó, calça social e colete brancos, além de uma gravata borboleta, compuseram o 'modelito' do treinador.

Engana-se quem acha que a produção de Castillo foi só para esse jogo. O técnico equatoriano é famoso por seu estilo ousado e com frequência aparece 'na estica', seja no banco de reservas ou em momentos de sua vida pessoal.

Veja looks ousados do técnico do Barcelona

Segundo Castillo foi jogador e atuava como meio-campista. Ele disputou a Copa do Mundo de 2006 e chegou a ser convocado para o Mundial disputado no Brasil, em 2014, mas foi cortado por lesão. Defendeu times como Nacional-EQU, Everton-ING, Wolverhampton-ING, Pachuca-MEX, Al-Hilal-SAU e o próprio Barcelona-EQU.

Castillo se tornou técnico interino do Barcelona em 2023. Ficou com o cargo de auxiliar técnico em abril de 2024 e, em outubro, enfim assumiu o posto de treinador do time equatoriano. Desde então, está invicto.

A equipe equatoriana também deu show dentro de campo e encaminhou a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores acontece na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.