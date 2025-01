São Paulo termina 100% na fase de grupos da Copinha pelo terceiro ano seguido; confira

Na última sexta-feira, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, o São Paulo enfrentou o XV de Jaú no Estádio Zezinho Magalhães, venceu por 2 a 1 e avançou à segunda fase da competição com 100% de aproveitamento pelo terceiro ano seguido.

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos nove pontos, com três vitórias em três partidas disputadas (Serra Branca, Altos e XV de Jaú), se classificou em primeiro do Grupo 11 e já conhece seu adversário na segunda fase, o América-RN. Além da vitória sobre o time de Jaú, o clube paulista bateu o Serra Branca por 2 a 0 e goleou o Picos pelo placar de 7 a 0.

O Tricolor só registra vitórias na primeira etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior desde 2022, quando foi sorteado no Grupo 21, ao lado de São Caetano, Perilima e CSE, e ganhou pelos placares de 3 a 0, 5 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Nesta mesma edição do torneio, o São Paulo chegou até a semifinal, fase em que foi eliminado pelo rival Palmeiras. Antes disso, passou por São Bernardo, São Caetano, Vasco e Cruzeiro.

No ano seguinte (2023), desta vez no Grupo 17, com CSP, Marília e Porto Velho, o Tricolor novamente venceu os três duelos, mas por 4 a 0, 3 a 0 e 3 a 0, respectivamente. No entanto, o São Paulo se despediu precocemente da competição ao ser superado pelo América-MG nas oitavas de final.

O São Paulo volta aos gramados neste domingo, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o América-RN, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda fase da Copinha.