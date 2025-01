Patrick de Paula retorna ao Botafogo e espera por 'ano de reviravolta'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Patrick de Paula está de volta ao Botafogo e quer um "ano de reviravolta". Após período lesionado e um empréstimo ao Criciúma, o volante espera recuperar o espaço e o status de destaque que tinha quando chegou como contratação mais cara da história do clube.

O jogador integra o grupo do Alvinegro que vai iniciar a caminhada no Campeonato Carioca — enquanto o elenco principal se apresenta no dia 14 para a pré-temporada —, e ressaltou o desejo de que 2025 seja diferente.

Cheguei com expectativa muito boa. Passei por diversas coisas, a lesão atrapalhou bastante, mas estou me preparando. Deixei de viver as minhas férias com a minha família, minha filha, porque quero ajudar o clube e me ajudar também. Vim para conquistar títulos e fazer história. Se Deus quiser, esse ano vai ser muitas vitórias, um ano de reviravolta Patrick de Paula

O Botafogo estreia no Estadual neste sábado, contra o Maricá, no Nilton Santos, às 16h.

O que aconteceu

Patrick de Paula defendeu o Criciúma no segundo semestre do ano passado. Foi emprestado após perder espaço diante da grande concorrência no meio de campo alvinegro, e com o intuito de ter mais minutos em campo após um período longe dos gramados.

O volante voltou a jogar em março do ano passado. Ele ficou afastado por 400 dias após grave lesão no joelho esquerdo sofrida em fevereiro de 2023.

Todos sabem da lesão complicada que tive, mas graças a Deus pude estar de pé. Estou me preparando, continuo evoluindo na parte física, mental e técnica para sempre ajudar o Botafogo. A expectativa é muito boa, penso em grandes coisas. Agora, é trabalhar

Patrick de Paula foi contratado pelo Botafogo em março de 2022. Ele foi a primeira grande contratação da era SAF do Alvinegro, que havia sido comprado por John Textor pouco antes

O volante foi a contratação mais cara da história do clube à época. A transação girou em R$ 33 milhões por 50% dos direitos do volante, que tinha vínculo com o Palmeiras. O contrato com o Glorioso vai até o fim do ano que vem.