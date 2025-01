Cacá confirma permanência em definitivo no Corinthians após empréstimo

O zagueiro Cacá confirmou sua permanência em definitivo no Corinthians na noite desta quinta-feira (9), via redes sociais. O novo contrato do atleta tem validade de quatro temporadas.

Como o zagueiro atingiu metas estipuladas no vínculo de empréstimo, o Timão vai desembolsar US$ 4 milhões (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos do beque que defendia o Tokushima Vortis, do Japão. Os 10% restantes do passe de Cacá seguirão com o clube japonês.

O Corinthians já sabia que ficaria com Cacá em definitivo, já que o defensor atingiu metas necessárias no começo do segundo semestre. Inicialmente, ficou acordado que o Alvinegro pagaria US$ 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos de Cacá, mas os valores aumentaram já que o defensor alcançou novos objetivos, também previstos em contrato.

Na temporada de 2024, Cacá acumulou 40 jogos (37 como titular), com seis gols marcados e uma assistência. Contratado em março, o atleta é peça importante no esquema do técnico Ramón Díaz, formando parceria com nomes como Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique.

Veja o texto completo de Cacá

Aqui, tudo é diferente. Foi a primeira coisa que ouvi quando cheguei ao Corinthians. Não via a hora de entender na prática o que eles estavam falando. Não demorou muito pra eu sentir o maior arrepio que já senti quando entrei num campo de futebol. Não demorou muito para torcida empurrar durante 90 minutos pedindo mais de nós. Aqui, o seu melhor precisa ser melhor todos os dias. O Corinthians pede isso. A torcida pede isso. Só quem veste esse manto entende o que estou falando. A gente tem sempre um pouco mais a entregar.

Quero agradecer a Deus por me disponibilizar a oportunidade de continuar vestindo essas cores e sentindo essa emoção por mais 4 anos da minha vida. Agradeço ao meus empresário Leonardo Donato, ao clube Corinthians, à minha família e à torcida e todos que estiveram comigo nesta longa trajetória.

Não para, não para, não para. Vai pra cima, Timão!