Fabrício Bruno se apresenta ao Flamengo enquanto aguarda Cruzeiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fabrício Bruno foi ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira para se apresentar ao Flamengo em meio à negociação com o Cruzeiro. A ideia do jogador e do estafe era que nem precisasse retornar ao CT, mas as conversas ainda não foram concluídas.

O que aconteceu

Fabrício se apresentou na parte da tarde ao lado dos companheiros. Ele e o grupo passaram por exames e testes físicos com a nova estrutura do clube.

Flamengo e Cruzeiro seguem conversando sobre a saída. O rubro-negro quer 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) à vista pelo jogador.

A expectativa é que o negócio seja concluído. Mesmo assim, Fabrício precisou se apresentar normalmente no Ninho. O jogador esperava que a transferência tivesse sido selada na segunda ou na terça-feira.

Fabrício Bruno tem contrato até o fim de 2028 e desejo de sair. Ele já tinha manifestado essa vontade no ano passado e reforçou isso após perder espaço com Filipe Luís.

O Flamengo precisará ir ao mercado por um zagueiro. Sem David Luiz, o clube tem Léo Pereira, Léo Ortiz, o jovem Cleiton e Pablo para o setor.