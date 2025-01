Promessa do UFC deixa youtuber em pânico com ameaça de finalização; veja

Uma das maiores promessas do MMA mundial na atualidade, o mexicano Raul Rosas Jr, de apenas 20 anos, já demonstra um alto nível de habilidade na luta agarrada, como provam suas seis vitórias por finalização, entre as dez totais, na carreira. Por isso, é compreensível que o youtuber 'N3on', um influenciador da internet sem treinamento específico nas artes marciais, tenha se desesperado com a possibilidade de ser 'colocado para dormir' pelo jovem lutador do UFC.

Durante uma leve sessão de treino, gravada para o canal do astro da internet no 'Youtube', Raul Rosas facilmente dominou o influenciador no solo e pegou suas costas. Ao se deparar com a possibilidade de ser finalizado pelo lutador, Mikyle Rafiq - nome verdadeiro de N3on - se assustou e implorou para que a jovem promessa do UFC o poupasse de ser 'apagado'.

"Não, não, não, não... Ajuda! Eu tenho problemas de saúde! Se eu desmaiar, posso morrer", suplicou N3on diante da insistência do lutador do UFC em finalizá-lo com um 'mata-leão' (veja abaixo ou clique aqui).

Treta com Nate Diaz

Esta não foi a primeira vez que N3on se coloca em evidência junto a um grande nome do MMA. Em julho do ano passado, o influenciador provocou a ira do veterano Nate Diaz, um dos lutadores mais populares da história do UFC, ao fazer uma pergunta com tom provocativo durante uma coletiva de imprensa antes do combate de boxe entre o 'bad boy' e Jorge Masvidal.

A 'trollagem' não deu certo e N3on chegou a ser perseguido pela equipe do ex-lutador do UFC no estacionamento do hotel no qual a cerimônia estava sendo realizada, na Califórnia (EUA). Antes disso, ainda na coletiva, em resposta à provocação do youtuber, Nate Diaz disparou xingamentos e ameaças ao jovem astro da internet.

