Newcastle bate Arsenal, finda jejum de 14 anos e encaminha vaga na final

O Newcastle acabou com um jejum de quase 15 anos sem vencer no estádio do Arsenal, bateu o adversário em Londres por 2 a 0 e, de quebra, encaminhou a vaga na final da Copa da Liga Inglesa.

Isak e Gordon marcaram os gols da partida e findaram o tabu iniciado em novembro de 2010.

O jogo de volta entre as equipes ocorre só no dia 5 de fevereiro, desta vez dentro do St. James' Park, casa do Newcastle.

Quem garantir vaga na final encara o vencedor de Tottenham x Liverpool. Os times iniciam a disputa pela decisão nesta quarta (8), a partir das 17h, em Londres — a volta também será disputada no mês que vem.

Como foi o jogo

O 1° tempo começou equilibrado e acabou com prêmio aos visitantes pela eficiência. O Arsenal até assustou quando Gabriel Martinelli, já na casa dos 28 minutos, carimbou a trave de Dubravka, mas acabou vazado pouco tempo depois por Isak, que completou lance iniciado pelo seu próprio goleiro.

Na etapa final, o Newcastle ampliou a vantagem e encaminhou a vaga na decisão com Gordon, que pegou rebote em chute de Isak e fez a alegria da menor parte dos torcedores no Emirates Stadium: 2 a 0.