Antes desafetos, Dudu e Fagner se encontram no Cruzeiro em janela maluca

Dudu e Fagner protagonizaram embates e lances marcantes durante os clássicos entre Palmeiras e Corinthians nos últimos anos. Agora, os dois vestirão a mesma camisa e jogarão juntos no Cruzeiro.

De rivais a colegas

Fagner e Dudu se enfrentaram diversas vezes entre 2015 e 2024. Houve um pequeno intervalo entre agosto de 2020 e junho de 2021, quando o ex-Palmeiras foi jogar no Al-Duhail, do Qatar.

Os embates entre eles foram quentes na maioria das vezes. Atuando pelos lados do campo, Dudu teve o lateral-direito pela frente inúmeras vezes, assim como Fagner já precisou ser acompanhado pelo ex-Palmeiras quando desceu ao ataque. As jogadas tiveram faíscas, com direito até a cotoveladas.

Fagner já admitiu querer "chegar mais forte" em Dudu. Em entrevista ao Desimpedidos, o ex-Corinthians respondeu "já" ao ser perguntado sobre a vontade de querer entrar mais firme no então rival.

A dupla, agora, terá de deixar as diferenças de lado no Cruzeiro. Os dois, inclusive, podem jogar pelo mesmo lado do campo, uma vez que Dudu pode atuar pelas duas pontas.

Jogar junto não é uma novidade para Fagner e Dudu. Em 2017, eles chegaram a fazer um jogo pela seleção brasileira em amistoso contra a Colômbia — na ocasião, apenas jogadores atuando no Brasil foram convocados para a partida em homenagem aos mortos na queda do avião da Chapecoense.

Fagner e Dudu durante treino da seleção brasileira em março de 2017 Imagem: Daniel Vorley/AGIF

Medalhões em elenco experiente

Fagner e Dudu chegam ao Cruzeiro em meio a um mercado agressivo da diretoria. Além deles, a Raposa já contratou Gabigol (ex-Flamengo), Eduardo (ex-Botafogo), Bolasie (ex-Criciúma), Christian (ex-Athletico) e Rodriguinho (ex-América-MG).

A dupla encorpa ainda mais o grupo dos atletas experientes do Cruzeiro. O elenco já contava com outros medalhões como o goleiro Cássio e os volantes Lucas Romero e Lucas Silva.

O Cruzeiro disputará Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana nesta temporada. A equipe busca fazer um ano melhor do que 2024, quando ficou com o vice no Mineiro e na Sula, além de terminar a Série A fora do G8.