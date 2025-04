Surfe: Filipinho chega em El Salvador embalado por novo filho e histórico

Filipe Toledo chega à quarta etapa do Circuito Mundial de Surfe com um enorme combustível para sua motivação: o anúncio da espera de seu terceiro filho. E o bicampeão mundial tem excelente histórico na etapa de El Salvador, que começa nesta quarta-feira.

Terceiro filho

Filipe Toledo e Ananda Marçal esperam terceiro filho Imagem: Reprodução/Instagram

Filipe anunciou recentemente que está esperando seu terceiro filho, um segundo menino, com sua esposa, a modelo Ananda Marçal, com quem já tem Mahina e Koa.

Duas finais, um título

O brasileiro já sabe como é vencer em Punta Roca, onde conquistou o título em 2023, ao derrotar o norte-americano Griffin Colapinto, que o havia vencido na decisão de 2022.

Naquela final, Filipe destruiu as direitas, com manobras potentes e precisas, alcançando notas impressionantes de 9,00 e 8,33 pontos. Colapinto não conseguiu reagir, e o placar final colocou Filipe no topo, garantindo a vitória e dando o troco em seu adversário.

Embalo

Filipe retornou ao Circuito em 2025 após pausar a carreira no ano passado para cuidar da saúde mental.

Após três etapas desde o retorno, é o nono colocado no ranking mundial. Ele tem dois nonos lugares (Pipeline e Abu Dhabi) e um quinto lugar em Portugal.

Os cinco primeiros garantem vaga no WSL Finals, a etapa decisiva para o título mundial.

Fiquei feliz com o resultado em Portugal. Estou me sentindo cada vez mais calibrado e afiado para as próximas etapas. Espero repetir o feito em Punta Roca e trazer esse bicampeonato para casa. Seria um resultado muito importante pros meus objetivos durante o ano Filipe Toledo

Estreia em El Salvador

Filipe Toledo entra na água na sétima bateria do round de abertura, onde enfrentará o também brasileiro Ian Gouveia e o novato mexicano Alan Cleland.

A primeira fase não elimina ninguém, com os dois primeiros avançando direto para a próxima fase, enquanto o terceiro colocado vai para a repescagem.

El Salvador terá pela quarta vez uma etapa no Circuito Mundial, com os títulos anteriores ficando com Griffin Colapinto (2022), Filipe Toledo (2023) e John John Florence (2024).