Botafogo inicia no Chile a campanha pelo bi da Libertadores diante do Universidad

Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Botafogo vai fazer a sua estreia na edição 2025 contra a Universidad de Chile, nesta quarta-feira, no estádio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago, no Chile. A partida vai começar às 21h30.

Os dois times estão no Grupo A, ao lado de Carabobo, da Venezuela, e Estudiantes, da Argentina. Em busca do bicampeonato, o alvinegro ficou mais de dois meses sem um treinador após ver Artur Jorge se transferir para o Al-Rayyan, do Catar. O escolhido para assumir o cargo foi o português Renato Paiva, que estará em sua segunda partida oficial pelo clube carioca.

O Botafogo não poderá contar com o meia Jefferson Savarino. Ele permaneceu no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos depois de sentir dores na coxa direita no empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Apesar disso, não foi constatada lesão na região e ele deve retornar em breve. Santiago Rodríguez e Matheus Martins são cotados para a vaga do venezuelano.

Além desta baixa, o zagueiro Bastos também não estará à disposição. Com apenas sete minutos disputados nesta temporada, ele não atua em uma partida oficial desde o início de fevereiro, quando entrou em campo pela Taça Guanabara e sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Desta forma, Jair Cunha deve continuar formando a dupla de zaga com Alexander Barboza.

Renato Paiva conta com o retorno do atacante Rwan Cruz. Contratado junto ao Ludogorets, da Bulgária, por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação atual), ele não foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras por ter sido ausência nos últimos treinos. Agora ele será opção no banco, enquanto Igor Jesus mantém sua vaga.

Segundo maior campeão chileno, a Universidad de Chile não vive grande momento e chega em baixa para esta estreia na Libertadores. Nas últimas cinco partidas, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Atualmente, é o nono colocado do campeonato nacional chileno.

O time conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o meia Charles Aránguiz, que soma duas passagens pelo Internacional, e o atacante Lucas Di Yorio, que disputou a última temporada pelo Athletico-PR. Além deles, o experiente volante Marcelo Díaz também é um dos destaques do time treinado por Gustavo Alvarez.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD DE CHILE X BOTAFOGO

UNIVERSIDADE DO CHILE - Gabriel Castellón; Altamirano, Calderón e Zaldivia; Hormazabal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aranguíz e Sepúlveda; Lucas Di Yorio e Leandro Fernández. Técnico: Gustavo Alvarez.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Santiago Rodríguez (Matheus Martins). Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nacional Julio Martínez Pradanos, Santiago (CHI).