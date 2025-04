Palmeiras: Felipe Anderson volta à posição que lhe fez valer R$ 182 milhões

Felipe Anderson teve raros bons minutos com a camisa do Palmeiras em uma nova posição, e mostrou para Abel Ferreira que pode ser uma opção com o time enfrentando problemas na criação de jogadas e com Raphael Veiga em péssima fase.

O que aconteceu

O meia disputou 24 minutos na estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Botafogo e mostrou uma clara melhora em relação ao que vinha apresentando em campo. Ele entrou no lugar de Raphael Veiga, como segundo atacante — onde viveu bons momentos na primeira passagem pela Lazio, até julho de 2018.

Felipe já tinha recebido minutos em todos os jogos da fase final do Paulistão, mas pela primeira vez mostrou algo diferente. Ele acertou 92% dos passes (11/12) e ganhou 2 de 3 duelos no chão contra o Botafogo, em números do Footstats. Em seu primeiro toque na bola, o meia deu dois dribles desconcertantes que fizeram o Allianz Parque vibrar — uma cena rara no estádio palmeirense em ação de Felipe com a bola.

Abel Ferreira confirmou na coletiva de imprensa após o jogo contra o Botafogo que o time teve uma melhora considerável com as alterações.

Entraram muito bem [Felipe Anderson, Giay e Bruno Fuchs]. Disse isso aos jogadores na roda que fizemos no final. É preciso um pouco isso, atacar a profundidade do nosso adversário. Estava faltando um pouco disso na nossa equipe, correr nas costas da defesa, não só quem tem a bola, mas quem não tem a bola, agredir mais, fazer o facão nas costas dos adversários, estamos fazendo o contrário: só tocar e tocar.

Abel Ferreira

Foi jogando na posição do fim de semana que Felipe Anderson se tornou a contratação mais cara da história do West Ham: R$ 182,5 milhões. O clube inglês pagou isso para tirar Felipe da Lazio em julho de 2018, e o brasileiro se tornou a contratação mais cara dos Hammers na época.

Felipe Anderson foi contratado como o grande reforço de 2024, mas ainda não justificou o status de estrela. Já são 30 jogos pelo Palmeiras e apenas 2 gols e 2 assistências.

O jogador de 31 anos pode aproveitar o momento ruim de Veiga no Palmeiras. O camisa 23 não está justificando sua presença entre os titulares e o time sofre para ser criativo no ataque.

Isso também é um alívio para Felipe Anderson pela concorrência nos lados do campo. Estêvão domina o lado direito, e Paulinho está perto de retornar para atuar no lado esquerdo. O problema para Felipe é que Maurício também está perto de retornar e pode ser mais um concorrente no meio e como segundo atacante (Abel usou o jogador como falso 9 e o time foi bem).

O Palmeiras volta a campo amanhã, às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.