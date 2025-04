Minas supera o Brasília e alcança sétima vitória seguida no NBB

O Minas venceu o Brasília por 77 a 63 nesta terça-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Nilson Nelson. O grande destaque da partida foi Arengo, cestinha com 25 pontos.

Com o resultado, o Minas alcançou seu sétimo triunfo consecutivo na competição. A equipe segue na liderança, com 25 vitórias e apenas quatro derrotas. Já o Brasília é o quarto, com 19 vitórias e 11 derrotas.

O próximo jogo do Minas será nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), diante o Pato Basquete. Já o Brasília recebe o Vasco, às 11h do sábado.

Vitória da Tempestade! ?? Final | CAIXA Brasília 63 x 77 KTO Minas#KTOMinas #90AnosDeHistórias pic.twitter.com/qjclV8WCeb ? Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) April 2, 2025

O jogo

Os mandantes foram superiores no primeiro período. No entanto, o Minas se ajustou na volta do segundo quarto e dominou o restante do jogo. Além de Arengo, o Minas teve outros três jogadores com pelo menos 10 pontos: Fuzaro (11 pontos e 5 rebotes), Hollowell (10 pontos e 4 rebotes) e Paranhos (10 pontos e 2 rebotes).