Último jogo de Neymar pelo Santos completa um mês e retorno ainda não é previsto

Nesta quarta-feira, completa-se exatamente um mês da última partida de Neymar pelo Santos. O meia-atacante não entra em campo desde o dia 2 de março, quando o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Na ocasião, o camisa 10 foi o grande nome do jogo. Ele abriu o placar na Vila Belmiro com um belo gol de falta, sofrida por ele mesmo. No fim do embate, contudo, o astro caiu no gramado com a mão na coxa e foi substituído.

A princípio, na visão de Neymar, não era nada preocupante. Logo depois da partida, ele afirmou, em suas redes sociais, que pediu para sair apenas para se preservar. Mas, no fim das contas, não foi isso o que aconteceu.

O Santos fez um mistério com a situação e até tentou levar o ídolo para a semifinal do Estadual, porém ele não teve condições de entrar em campo e ficou apenas no banco de reservas, frustrando os torcedores.

O Peixe, então, admitiu dias depois que Neymar sofreu um edema na coxa esquerda. Desde então, o meia-atacante nem sequer treinou mais com o restante do elenco. Havia a expectativa de que ele pudesse ser relacionado para a estreia do Campeonato Brasileiro, no último domingo, mas foi vetado da derrota de 2 a 1 para o Vasco.

A comissão técnica do Alvinegro Praiano, em conjunto com o Departamento Médico, o próprio atleta e seu staff, decidiu ampliar o processo de transição física. Assim, o camisa 10 segue fazendo trabalhos individuais, na parte interna do CT Rei Pelé.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

Neymar ainda não deve estar à disposição de Caixinha. Desde que retornou ao Peixe, o craque soma sete partidas, três gols e três assistências.